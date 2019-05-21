Віталій Портников: Неповага до закону – дорога до краху

Сьогодні президент Зеленський підпише указ про проведення дострокових парламентських виборів

Не є таким важливим, на що саме він буде посилатися в цьому указі. І сам президент, і його юристи, і його прихильники будуть прекрасно знати, що глава держави пішов на свідоме порушення законів країни і її Конституції, розтоптав право. Але вони будуть брехати самим собі, тому що так треба. І в цьому нічим не відрізнятися від росіян, які теж прекрасно знають, що їхні війська знаходяться на нашій землі, але брешуть, що «настамнет» тому що так треба.

Ба більше – опоненти цього президентського рішення, які будуть стверджувати, що глава держави порушив закон і навіть подавати до Конституційного суду, теж погодяться з ним. Воно їм потрібне. Тому що у них розгорнуті виборчі штаби, тому що у них мобілізовані виборці. Тому що їм потрібно, щоб новий президент порушив Конституцію – щоб потім, коли виборці чергового разу розчаруються в своєму кумирі і зненавидять його, позбутися Зеленського на законних підставах. Позбутися як порушника Конституції, а не просто як людини, що не виправдала ілюзій натовпу.

Так в українській історії було вже не раз і не два. Найяскравіше проявилося, коли узурпував владу Віктор Янукович. Коли незаконно створювали коаліцію у парламенті, коли за допомогою продажного Конституційного суду переписували під узурпатора Основний закон країни. І тоді все було всім зрозуміло – але прихильники Януковича, цього “сильного господарника”, робили вигляд, що нічого не помітили. А опозиція була зацікавлена ​​в тому, щоб її головний ворог сам викопав собі політичну могилу. І не помилилася в розрахунках – ось тільки крах Януковича обернувся не тільки його особистою поразкою, але ще і кров’ю, війною, втратою територій і економічною катастрофою.

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Зараз все буде приблизно так само. Успіх буде куватися приблизно тими ж людьми і їхніми учнями – спочатку за допомогою порушення Конституції отримають слухняний парламент, потім за допомогою Конституційного суду скасують закон про люстрацію і забезпечать реванш “справжніх” професіоналів. І країна повернеться до 2010 року, щоб потім – тільки набагато швидше, ніж в недавньому минулому – повернутися у 2013-й.

Порушення Конституції, неповага до права – і це те, що українці ніяк не можуть зрозуміти – це завжди дорога до політичної, соціальної та економічної катастрофи. Україна вже на цьому шляху. Одні готові до реваншу, інші з цікавістю спостерігають, як їхні опоненти-тріумфатори риють собі нову політичну могилу поблизу від могили Януковича. Але в результаті багаті стануть ще багатшими, а бідні – ще біднішими. В результаті будуть надовго втрачені шанси, які з’явилися завдяки Майдану 2013-2014 років. В результаті будуть нові трагедії, нові поразки, нові катастрофи. В результаті країна знову опиниться в глухому куті, з якого не зможе вибратися.

У глухому куті тому, що неможливо побудувати диктатуру там, де немає грошей для задоволення запитів юрби. І неможливо побудувати демократію там, де немає поваги до закону.

Джерело: Еспресо TV

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