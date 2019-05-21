На Херсонщині вивели породу бройлерних овець

Виведені в Херсонській області вівці швидко набирають вагу, а м’ясо залишається ніжним

У Херсонській області вчені Інституту тваринництва степових районів Асканія-Нова створюють м’ясну породу овець української селекції. Про це повідомляє Latifundist із посиланням на інформацію департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА.

Порода створюється шляхом схрещування генотипів трьох м’ясних порід: двох зарубіжних і однієї української – асканійської селекції.

«Ми вже отримали у другому поколінні генотипи, які добре себе почувають на півдні України. Всі селекційні розробки проводяться з урахуванням сучасних вимог і викликів. На момент забою тушка 6−8 місячного ягняти має дорівнювати 20 кг. Тільки такі стандарти визнають на міжнародному ринку — і при розробці технологій ми це враховуємо», — заявив директор Інституту тваринництва Асканія-Нова — Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства Юрій Вдовиченко.

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За його словами, для вирощування тварин застосовується технологія стійлово-вигульного утримання з обмеженим використанням пасовища. Вівці швидко набирають вагу, а м’ясо залишається ніжним. В результаті виходить продукт, який користується високим попитом, — бройлерна ягнятина.

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Джерело: НВ Бізнес

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