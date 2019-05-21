Адвокат Коломойського призначений главою АП

Глава Української держави Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації Президента.

Відповідний указ №304/2019 опубліковано на сайті глави держави.

“Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, ураховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України “Про державну службу” постановляю: призначити Богдана Андрія Йосиповича главою Адміністрації Президента України”, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Андрій Богдан — український юрист, працював урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики у Кабміні Миколи Азарова (2010–2014). Відомий як адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського. Був юридичним радником Зеленського під час виборчої президентської кампанії.

Джерело: Укрінформ

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