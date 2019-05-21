Гриценко заявив, що його партія піде на позачергові вибори ВР спільно з партіями Добродомова, Томенка і Катеринчука

Лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій Гриценко заявив, що його партія піде на позачергові вибори Верховної Ради спільно з партіями “Народний контроль”, “Рідна Країна” та “Європейська партія України”.

“Указ видано – вибори 21 липня. Наша команда “Громадянська позиція” спільно з партіями “Народний контроль” (Дмитро Добродомов), “Рідна Країна” (Микола Томенко) і “Європейська партія України” (Микола Катеринчук), посилена професіоналами в ключових сферах – разом ідемо на вибори. Формувати новий парламент і новий уряд на нових цінностях – професіоналізму, чесності й нульової толерантності до корупції”, – написав Гриценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Він також повідомив, що керівником центрального виборчого штабу призначено голову виконкому партії “Народний контроль” Андрія Мисика.

“Під керівництвом Андрія Мисика Центральний виборчий штаб уже розгортається і працюватиме в тій самій (відомій журналістам) будівлі на Подолі за адресою: вулиця Іллінська, 22”, – повідомив Гриценко.

Раніше цього дня резидент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року. Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Також Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори народних депутатів і про внесення змін до закону України “Про державні закупівлі”.

Парубій розпорядився скликати позачергове засідання ВР на 22 травня на 12:00.

Джерело – interfax