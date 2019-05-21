Вчені знайшли на Плутоні океан

Вчені з Японії і США прийшли до висновку, що під поверхнею Плутона може розташовуватися рідкий океан. Він захищений від замерзання ізолюючим шаром.

Комп’ютерне моделювання, проведене вченими, дає переконливі докази того, що ізолюючий шар газових гідратів може утримувати підземний океан від замерзання під крижаною поверхнею Плутона.

З іншого боку, ці висновки суперечать віком карликової планети, виходячи з якого океан повинен був замерзнути дуже давно. Тому спочатку дану версію вважали нереальною.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи стали на захист Плутона.

За матеріалами «Кореспондент»

Читайте також:

NASA показало, що Плутон покритий дюнами

Таємниці Червоної планети: вода на Марсі спантеличила вчених

На Марсі сфотографували кратер, заповнений льодом