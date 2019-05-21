Парубій скликає позачергове засідання ВР на 22 травня на 12:00

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій видав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на середу, 22 травня, о 12:00.

Як повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради, позачергове пленарне засідання парламенту розпочнеться о 12:00.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори народних депутатів і про внесення змін до закону України “Про державні закупівлі”.

Також Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року. Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Джерело – interfax