На оновлення міського транспорту України ЄБРР може виділити ще EUR250 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати фінансування в розмірі EUR250 млн на реалізацію другого проекту з оновлення інфраструктури громадського транспорту українських міст, повідомляється на сайті ЄБРР у вівторок.

Згідно з повідомленням, рішення про виділення фінансування рада директорів ЄБРР має намір ухвалити 24 липня поточного року.

“ЄБРР укладатиме кредитні угоди з відповідними комунальними транспортними компаніями, а також угоди про гарантію та підтримку проектів із містами. Кожен кредит буде гарантований муніципалітетом”, – наголошується в повідомленні.

Інвестиції переважно надаватимуться на оновлення транспорту (придбання нових тролейбусів, автобусів, трамваїв і вагонів метро) та модернізацію інфраструктури громадського транспорту, включаючи автоматичний збір плати за проїзд, автоматичне визначення місцеперебування транспортних засобів та руху транспорту.

Також читайте: Прогноз зростання економіки України ЄБРР погіршив

Як повідомлялося, ЄБРР у жовтні 2015 року схвалив виділення EUR100 млн кільком українським містам для поліпшення інфраструктури громадського транспорту з фокусуванням на реновації та підвищенні ефективності транспорту, а першим таким проектом став кредит для Одеси на EUR8 млн, другим – Кременчук.

У 2018 році, зокрема, ЄБРР у рамках цього проекту уклав чотири кредитні угоди з тролейбусними комунальними підприємствами Маріуполя, Кривого Рогу, Харкова та Житомира на загальну суму EUR38 млн під гарантії муніципалітетів цих міст.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!