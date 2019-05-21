Кого Зеленський призначив своїм першим помічником?

Президент Володимир Зеленський призначив співвласника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

Відповідний указ №305/2019 опублікований на сайті президента.

“Призначити Шефіра Сергія Нахмановича першим помічником президента України”, – йдеться у документі.

Крім того, указом №306/2019 Зеленський призначив Сергія Трофімова першим заступником глави Адміністрації президента України та указом №307/2019 призначив Юрія Костюка заступником глави Адміністрації президента України.

Джерело – Українська правда