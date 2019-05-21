План по очищенню “Дружби” від “брудної” російської нафти провалився

Плани щодо швидкого відновлення поставок нафти по «Дружбі» з Росії в Польщу та Німеччину відкладаються після того, як сценарій з видалення забрудненого сировини з нафтопроводу не вдалося виконати. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Суть плану, який раніше не розкривався, полягала в тому, що французька компанія Total повинна була перенести основну частку брудної нафти на свій нафтопереробний завод Leuna у Німеччині і там розбавити її чистою нафтою, щоб потім переробити. Однак на минулому тижні на нафтопереробному заводі Leuna стався масштабний збій з-за відмови обладнання, що призвів до зупинки роботи підприємства. За даними агентства, збій може бути пов’язаний з переробкою забрудненої сировини.

За словами джерел, відключення, яке може тривати тиждень, зірвало плани по видаленню брудної нафти. «План звалився. Хтось повинен придумати план Б. зараз цього плану ” Б ” немає. Це глухий кут», — сказав джерело.

Раніше, 20 травня, повідомлялося, що нафтотрейдери планують поставити в Китай 700 тисяч тонн забрудненої російської нафти, від якої відмовилися покупці в Європі. Інтерес до такого сировини виявили невеликі незалежні китайські нафтопереробні заводи.

Про зниження якості російської нафти в «Дружбі» у квітні повідомила Білорусь. В сировину знайшли підвищений вміст хлорорганіки. Це призвело до того, що транзит сировини в країни Європи по нафтопроводу тимчасово зупинився. Як було встановлено, нафта була забруднена на ділянці Самара — Унеча. У компанії «Транснефть» вважають, що це було зроблено навмисне. За фактом інциденту порушено кримінальну справу. Слідчі вважають, що забруднену нафту злили в нафтопровід, щоб приховати розкрадання.