Суди по заставному майну на 2,6 млрд остаточно виграли у Коломойського НБУ і ПриватБанк

Регулятор і банк виграли суд за позовами НФЗ і кіпрської компанії.

Національний банк України та “ПриватБанк” виграли у компаній, пов’язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським суди, через які фірми хотіли зняти з себе зобов’язання за кредитами рефінансування, передає “Новое время”.

Наголошується, що НБУ і “ПриватБанк” виграли суд за позовами Нікопольського феросплавного заводу та кіпрської компанії “Тровелко Холдінгз Лімітід”, які в суді вимагали звільнити їх від зобов’язань щодо рефінансування на суму 2,6 мільярда гривень і 143 мільйонів гривень відповідно, що Нацбанк видав “ПриватБанку”.

“14 травня 2019 Велика Палата Верховного Суду поставила крапку в справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками “Приватбанку”, за кредитами рефінансування в НБУ та “Приватбанку” про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку для погашення заборгованості за рефінансуванням і зобов’язання “Приватбанку” погасити заборгованість перед НБУ”, — повідомив виданню юристи Національного банку України.

Раніше за клопотанням Коломойського суд витребував у НБУ документи про рефінансування “Приватбанку” з 2000 по 2017 роки.

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Нагадаємо, що Кабмін оскаржив рішення Окружного адміністративного суду про визнання незаконною та скасування націоналізації Приватбанку. Скарга була подана до суду 16 травня.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до НБУ і КМУ про неправомірність націоналізації “Приватбанку”. Рейтингове агентство Moody’s заявило, що скасування рішення завдасть удару по кредитному рейтингу України.

Сам Ігор Коломойський в інтерв’ю агентству Reuters заявив про готовність піти на переговори з урядом, але не уточнив, яку саме мету переслідує – отримати компенсацію або відновити контроль над банком.

“Приватбанк” перейшов у державну власність у грудні 2016 року. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн. Наприкінці червня 2017 року – ще на 38,5 млрд гривень.

Джерело: ZN.UA

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