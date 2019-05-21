Хто очолив адміністрацію президента? Призначення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив п’ятьох заступників голови Адміністрації президента України.

Згідно з указами президента від 21 травня 2019 року, оприлюдненими на сайті глави держави, першим заступником голови АП став Сергій Трофімов.

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Крім того, заступниками голови Адміністрації президента призначено радника нового президента Руслана Рябошапку, Олену Зеркаль, яка раніше обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, представника Зеленського Кирила Тимошенка і представника виборчого штабу Зеленського Юрія Костюка.

Джерело – interfax