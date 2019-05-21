Волкер настійно рекомендував Зеленському не призначати Богдана

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не рекомендував президенту Володимиру Зеленському призначати на посаду глави Адміністрації Президента юриста Андрія Богдана.

За даними джерела видання, Волкер дзвонив Зеленському і рекомендував не призначати на цю посаду Богдана, так як він пов’язаний з олігархом Ігорем Коломойським. Варто відзначити, що Богдан був юристом Коломойського і Корбана.

Більш того, він не може бути держслужбовцем, так як потрапив під обмеження закону про люстрацію. Якщо Конституційний суд все ж визнає закон неконституційним, Богдан зможе працювати в державних органах.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Богдана на посаду глави АПУ.