Екс-глава ТСК з Иловайску про роль Хомчака операції: питання Залишилися

Генерал Руслан Хомчак, призначений сьогодні президентом Володимиром Зеленським на посаду начальника Генерального штабу, був фігурантом розслідування подій під Иловайском.

Про це в коментарі InfoResist сказав політик, колишній народний депутат трьох скликань, екс-голова тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді з розслідування Иловайской трагедії Андрій Сенченко.

«Воно (розслідування – ред.) не було закінчено. Тобто, в принципі, я можу сказати так, що він єдиний, хто збирався давати показання по Иловайску. Під час Іловайських подій, точніше після, коли ми розслідували, весь генералітет «притиснув вуха» і всі вони боялися давати свідчення. Зрозуміло, що на них тиснула Банкова, якщо такого рівня керівник, він єдиний, хто прийшов на засідання комісії і давав ці свідчення. Тому, це як би позитив, але у нас залишилися до кінця не розслідувані питання. Все-таки, яка була дана команда при прориві Іловайського котла, тому що за заявою Хомчака, це була команда «Буран-555 з боєм», тобто, це як команда на прорив по-бойовому. А частина особового складу і комбатов стверджували, що команда була по-похідному. Це велика різниця була з точки зору того, до чого були готові війська», – зазначив він.

За його словами, це питання залишилося, він зафіксований у висновках комісії як те, що повинно було бути уточнено у наступному вже її складі. «Я розраховував, що все-таки буде сформовано новий склад, у восьмому скликання і на ті питання, на які ми не встигли сформулювати відповіді, ці відповіді будуть знайдені і дано», – зазначив екс-глава ТСК.

При цьому, на думку Сенченка, якщо все-таки будуть відповіді з Хомчаку, то ніякого покарання не буде.

«Тому що він у досить складній ситуації був, він був заручником ведення вищого політичного і військового керівництва країни і тут від нього мало що залежало. Але, тим не менш, це потрібно для відповіді на ці питання для більш однозначного розуміння в армії, що відбувалося, хто винен у цих жертв. А так це питання, на які немає відповіді, вони завжди дозволяють спекулювати», – резюмує екс-нардеп.