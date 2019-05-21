Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Сили протиповітряної оборони США в районі Аляски здійснили перехоплення чотирьох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, а також двох винищувачів Су-35

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що американські літаки F-22 Stealth перехопили чотири російських бомбардувальники і два російських винищувачі Су-35, які наблизилися на небезпечну відстань до Сполучених Штатів і Канади, йдеться у повідомленні.

З посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) зазначається, що російські стратегічні бомбардувальники увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони, на відстані приблизно 200 миль (320 км) від західного узбережжя Аляски.

Наголошується, що перехоплення були зроблені двома окремими групами F-22, а система ранніх попереджень та управління E-3 забезпечила загальне спостереження за ситуацією.

“Російські бомбардувальники й винищувачі залишалися в міжнародному повітряному просторі, вони так і не ввійшли до суверенного повітряного простору Сполучених Штатів або Канади”, – заявляють у NORAD.

Також читайте: Винищувачі НАТО перехопили три військові літаки РФ над Балтійським морем

Телеканал зазначає, що міноборони РФ підтвердило інцидент, заявивши, що бомбардувальники Ту-95 здійснили плановий політ над нейтральними водами Чукотки, Берингового і Охотського морів, а також уздовж західного узбережжя Аляски і північного узбережжя Алеутських островів.

Джерело: Еспресо TV

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!