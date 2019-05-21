Справу підозрюваних у вбивстві Гандзюк передають з Херсонського до суду Дніпропетровської області

Справу підозрюваних у вбивстві громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк передають у Покровський районний суд Дніпропетровської області, повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на адвоката голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера Дмитра Ільченка.

За словами адвоката, інформація про це була оприлюднена на засіданні в Херсонському міському суді. Сторона обвинувачення повідомила, що звернулася до Верховного суду з клопотанням про передання справи за підсудністю і той його задовольнив.

“Підставою для цього стало те, що троє з п’яти обвинувачених нібито проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Як особа, яка брала участь у всіх попередніх засіданнях, хочу зазначити, що раніше дані особи зазначали зовсім інші адреси проживання. Лише один з них зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області. Що змінилося за цей час, нам невідомо. Чому сталось перенесення в такий далекий район, куди далеко їхати і адвокатам, і журналістам, я не знаю”, – сказав адвокат.

Ільченко також зазначив, що справа була передана до суду разом з угодою про визнання винуватості всіх п’ятьох обвинувачених. Зазвичай у таких випадках, за словами адвоката, проводиться тільки одне судове засідання з затвердженням рішення.

За його даними, рішення Верховного суду ще не передано у виконання в херсонський суд.

Раніше 7 травня 2019 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’яти осіб, обвинувачених у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть громадської активістки, радника мера Херсона Гандзюк.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але незабаром перевели в медустанову Києва.

Були затримані п’ятеро підозрюваних у замаху на Гандзюк, серед них особа, зафіксована на відео з камер спостереження як покупець сірчаної кислоти.

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4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на закінчений злочин – за пунктами 4, 6, 11 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, за замовленням).

28 січня 2019 року батько загиблої радника мера Херсона Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк на засіданні ТСК Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії “Батьківщина” Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації , член “Блоку Петра Порошенка” Андрій Гордєєв, його заступник Євген Рищук.

31 січня Мангер прийняв рішення вийти з партії “Батьківщина” на час розслідування справи про вбивство Гандзюк. Він підкреслив, що вважає обвинувачення на свою адресу в зв’язку зі справою Гандзюк безпідставними і голослівними. 1 лютого президія політради партії “ВО “Батьківщина” задовольнила заяву Мангера про призупинення членства в партії на час розслідування. 9 лютого Бюро Херсонської обласної організації виключило Мангера зі складу членів ВО “Батьківщина”.

11 лютого генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Мангеру оголошено про підозру в організації вбивства Гандзюк. 15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 березня з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня він вийшов із СІЗО після внесення застави.

24 квітня 2019 року в Генпрокуратурі заявили, що п’ятеро підозрюваних у скоєнні нападу на Гандзюк визнали свою вину в скоєнні інкримінованих їм злочинів, пішли на угоду зі слідством і дали свідчення, після чого їм були змінені раніше повідомлені підозри.

Як повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, тепер вони підозрюються в скоєнні злочину групою осіб за попередньою змовою (ч.2 ст.28 Кримінального кодексу України) і умисному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному способом, який має характер особливого мучення, або вчинений групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинений на замовлення, або такий, що спричинив смерть потерпілого (ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України – карається позбавленням волі строком від семи до десяти років).

Джерело – interfax