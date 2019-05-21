Зеленському будуть мстити: законно чи президент розпускає Верховну Раду і хто ввійде в нове скликання

Рішення президента України Володимира Зеленського розпустити Раду активно обговорюється в експертному середовищі. Як і очікувалося, відповідний указ з’явився ввечері 21 травня, після консультацій глави держави з керівниками фракцій.

Наскільки дострокові вибори у Верховну Раду відповідають букві закону і зупинить процес спроба депутатів оскаржити указ президента в Конституційному суді? З такими питаннями «ФАКТИ» звернулися до колишнього заступника голови Верховної Ради, одного з авторів Конституції України, професора Віктора Мусіяки.

— Володимир Зеленський прийняв рішення, яке від нього чекали виборці, — каже Віктор Мусіяка (коментарі експертів «ФАКТИ» записали до опублікування указу президента України про розпуск парламенту. — Ред.). — Але тут дуже важливо, щоб все було по закону. Звичайно, якби «Народний фронт» не заявив про вихід з коаліції, все було б для Зеленського набагато простіше. Тепер же, якщо він захоче розіграти карту з відсутністю коаліції, йому потрібно буде довести, що коаліції не було і раніше.

— Наскільки складно це буде зробити президенту?

— Давайте подивимось на коаліційну угоду 2014 року. Спочатку в списку було 302 депутати. Потім звідти вийшли Радикальна партія, «Батьківщина» і «Самопоміч». Скільки депутатів у цих фракціях? Таким чином можна підрахувати, скільки залишилося. Існувала коаліція з 2016 року насправді? До того ж список коаліціантів повинен бути у відкритому доступі на сайті Верховної Ради.

— Якщо буде доведено, що коаліція після виходу трьох фракцій вже не існувала, чи може це стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальності голови Верховної Ради Андрія Парубія?

— Ось тут я хочу заступитися за Андрія Володимировича. Він керує парламентом, а не фракціями або коаліцією. Якщо б він приховав факт, що коаліції більше не існує, в якихось своїх корисливих цілях — наприклад, для призначення своєї кандидатури прем’єра — це умисне порушення закону. Але цього ж не було. Інша справа, що так, він повинен був інформувати про те, що коаліції більше немає.

— Достроковий розпуск Ради вигідний президенту Зеленському…

— Не тільки. Тут є і інша складова. Після оголошення рішення про розпуск Ради, почали відбуватися дивні речі. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман подає у відставку. В такому разі у відставку повинен піти Кабінет міністрів у повному складі. Але «Народний фронт» вже вийшов з коаліції, на створення нової знадобиться до 30 діб. Але зараз — по суті, немає можливості створити новий уряд! Тому перевибори у Верховну Раду стали ще більш необхідні.

— Але частина депутатів буде опиратися розпуску Ради. Напевно будуть звертатися в Конституційний суд. Чи зупинить це перевибори?

— Після підписання указу про розпуск Ради механізм перевиборів буде запущений, і його важко зупинити. Зрештою, Конституційний суд не зможе швидко підготувати своє рішення. Буде потрібно час. Так що, якщо з’явиться указ президента про розпуск Ради, перевибори відбудуться у будь-якому випадку. Або 14, або 21 липня, в залежності від того, коли буде опублікований указ.

У будь-якому випадку, президент має можливість потягнути час, як це було, наприклад, в 2007 році, коли Віктор Ющенко абсолютно неконституційно розпустив Верховну Раду. Тоді депутати теж подавали запит до Конституційного суду щодо законності указу про розпуск парламенту. Коли в суді сказали, що розпуск дійсно незаконний, Ющенко відкликав свій указ, поміняв в його тексті два слова і знову підписав його. Потім ви пам’ятаєте, чим все закінчилося: депутати деяких фракцій просто обнулили свої списки і перевибори стали неминучими.

Виходячи з вищесказаного, можу припустити, що група депутатів буде подавати в Конституційний суд, але перевибори це не зупинить.

Політолог Богдан Петренко також вважає, що перевибори у Верховну Раду відбудуться влітку цього року. Своїм зверненням у Конституційний суд деякі депутати Верховної Ради можуть лише відтягнути дату дострокових виборів на пару тижнів, не більше.

— Як би те ні було, у нас майже всі рішення Конституційного суду — політично мотивовані. Володимир Зеленський має сьогодні досить велику підтримку в суспільстві, а тому очікуємо рішення на його користь, — каже Богдан Петренко. — У будь-якому випадку, вже запущений виборчий процес зупинити неможливо.

— Вибори відбудуться влітку. А це час відпусток. Як це може вплинути на явку виборців?

— Якщо вибори відбудуться у середині липня, то майже ніяк не відіб’ється. Але якщо дата перевиборів буде затягнута ближче до серпня, то буде велика ймовірність того, що молодь і середній клас будуть голосувати не настільки активно. Це буде самий розпал відпусток і канікул. Якщо вибори будуть в жовтні, то це вигідно таким партіям, як «Батьківщина» або «Опозиційний блок». Їх виборець — це люди більш зрілого віку, які часто проводять відпустку на дачах, нікуди не їдуть. До того ж такий виборець більш дисциплінований. А ось «Слуга народу» і партія, створена на основі БПП, втратить голоси частини своїх виборців.

Так, літо — не сама сприятлива пора для виборів. Але восени і Володимир Зеленський і Петро Порошенко зі своїми політичними силами можуть втратити ще більше. Пам’ятаєте, який рейтинг був у президента Порошенко, коли він прийшов у владу? 52 відсотки. Але до осені він розгубив свій рейтинг, і в підсумку тоді переміг «Народний фронт».

Швидше за все така ж ситуація загрожує і «Слуги народу». Восени 2019 року ще більше голосів виборців втратить і Петро Порошенко. До того часу багато хто просто фактично забудуть, хто він був такий, що на президентських виборах протистояв Зеленському. Не в прямому сенсі слова, звичайно, забудуть. Але до осені інтерес виборців до Порошенко значно знизиться.

Політтехнолог Олег Постернак упевнений, що дострокові вибори у Верховну Раду були вигідні Петра Порошенка, однак він побоявся йти на конфлікт.

— Порошенко готовий до перевиборів. У нього працюють штаби по всій Україні. Він ще не відійшов від гонки президентських виборів. Але він не розпустив Раду, тому що не хотів йти на конфлікт з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, який категорично проти перевиборів.

Не дивлячись на те, що вибори пройдуть в липні, не думаю, що явка виборців буде менше 60 відсотків.

— Наскільки несподіваним було оголошення президента Зеленського про розпуск Ради депутатів?

— Депутати знали, що до цього йде. Але багато хто не думали, що Зеленський оголосить про прийдешнє розпуск Верховної Ради прямо на інавгурації. «Народний фронт», швидше за все, буде готувати звернення в Конституційний суд. Але це вже нічого не змінить. Більша частина депутатів не буде перешкоджати перевиборів, тому що це може згубно позначитися на їхньому іміджі. Але частина народних обранців — поки вони ще на своїх місцях — будуть мстити Зеленському за майбутній розпуск. Будуть всіляко намагатися затягувати голосування за прийняття важливих законів.

— Чи встигнуть депутати ухвалити новий Виборчий кодекс до перевиборів?

— Швидше за все — ні. Там внесено більше чотирьох тисяч поправок. Його розгляд може затягнутися. Так що перевибори, швидше за все, пройдуть за старим виборчим законом. Що, до речі, вигідно Петру Порошенку. Адже він може завести в Раду багато своїх прихильників у мажоритарних округах.

Тим не менш вважаю, що найбільша фракція у новій Раді буде у «Слуги народу». Помиляються ті, хто думають, що політична сила нового президента не готова до виборів. У них є свої штаби в регіонах, вони працюють.

Єдиною проблемою «Слуги народу» можу назвати те, що у них немає свого електорального ланки. Але це можна виправити. Один — два вдалих указу президента — і все зміниться для Зеленського в кращу сторону.

— Які шанси на те, щоб потрапити у Верховну Раду у політичної сили Святослава Вакарчука «Голос»?

— Думаю, що шанси хороші. Ця партія орієнтована на західно-український електорат. «Голос» точно відбере голоси виборців у західних областях України, як у Зеленського, так і у Порошенка, а також стане конкурентом партії «Самопоміч». Думаю, що і політсила прем’єра Володимира Гройсмана, яка, швидше за все, буде називатися «Українська стратегія», має шанс пройти в Раду. Вважаю, що побачимо там і Ігоря Смешка.