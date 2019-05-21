Пекельний пекло: чому на виборах повинні бути відкриті списки

Ті, хто пропонують 3%, як прохідний бар’єр на виборах, при закритих списках, або не розуміє, що роблять, або, навпаки, дуже добре розуміють.

Адже майже всі ті політики, які прославилися скандалами або корупцією, і які викликають роздратування в суспільстві, просто куплять собі місце в партійному списку. У закритому партійному списку.

А це фактично нівелює шанс на очищення влади від них. Тільки відкриті списки. Інакше це все пекельний пекло.

А тепер про самі 3%. Вважається, що у нас сьогодні кількість виборців дорівнює 29 622 821 громадянам. А виборчі бюлетені в ході президентських виборів отримали 18 817 656 громадян. Фактично голосують в районі 20 мільйонів чоловік. Це означає, що за новими правилами партія для проходу у ВР повинна буде зібрати близько 600 000 голосів. Це трохи менше, ніж населення Троєщини, а значить теоретично я можу завести до ВР «Народну партію Троєщини». Розумієте? І тоді опустивши прохідний бар’єр, ініціатори 3% при закритих списках, фактично дають можливість потрапити у ВР регіональним партіям, які підконтрольні місцевим феодалам, олігархам або фінансово-промисловим групам. А це перетворить ВР клаптева ковдра, де досягти консенсусу з будь-яких питань буде вкрай складно із-за різних цілей які будуть ставити спонсори своїм підконтрольним депутатам. Значить ми будемо жити в хаосі від виборів до виборів.

Партія, яка не може зібрати 5% голосів українців ходять на вибори, просто не має право на проходження у ВР. 5% — це 1 000 000 голосів. І якщо у них немає навіть такої підтримки, то що їм робити у ВР? Обслуговувати своїх спонсорів і забезпечувати свій добробут? Тому бар’єр у 5%, скасування мажоритарки і відкриті списки. А все інше від Лукавого. Або у нас свій шлях, по якому ми квадратне катаємо, а кругле носимо?

Борислав Береза