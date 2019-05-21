Стало відомо, кого нагородили премією імені Ґонґадзе

У Києві відбулось перше вручення журналістської премії імені Георгії Ґонґадзе. Премію започаткували Український ПЕН, Асоціація випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи та видання «Українська правда».

До складу Капітули премії 2019 року входять: дружина Георгія, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби «Голосу Америки» Мирослава Ґонґадзе, президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков, журналістка, співзасновниця та власниця видання «Українська правда» Олена Притула, голова Асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи Микола Демченко, експерт зі стратегій, керівник експертної компанії pro.mova, член Несторівської групи, член наглядової ради Суспільного мовлення Євген Глібовицький, журналістка, перекладачка, власна дописувачка журналу «Український тиждень» у Франції Алла Лазарєва, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук, журналістка, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко, професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій.

До короткого списку номінантів увійшли Вахтанг Кіпіані, головний редактор «Історичної правди», Тарас Прокопишин, засновник The Ukrainians та Сергій Рахманін перший заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня», автор програм «Апокриф» на радіо «НВ» та «Гра в класику» на телеканалі ZIK.

Премію Георгія Ґонґадзе вручають журналістам, відданим принципам незалежної журналістики, які є професіоналами та інноваторами, а також роблять внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому. Ще одним критерієм є створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Премію присуджують тільки тим журналістам, які живуть і працюють в Україні протягом останніх 5 років.

Премія імені Георгія Ґонґадзе присуджується раз на рік 21 травня – у день народження Георгія Ґонґадзе. Лауреату вручаються статуетка, грамота та винагорода в розмірі 3 000 $.