Гройсман: Президент повинен зараз провести переговори з МВФ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на даний момент однією з основних завдань президента Володимира Зеленського є проведення переговорів з представниками Міжнародного валютного фонду.

Адже українській владі доведеться прийняти рішення щодо формату подальшої співпраці з МВФ. Зокрема, існує необхідність розглянути програму співпраці.

На останній завжди значаться чотири підписи: президента, прем’єр-міністра, міністра фінансів, а також голови Національного банку. Отже, гарант української Конституції повинен провести переговори з представниками Міжнародного валютного фонду. Це допоможе більш точно визначитися з параметрами перегляду програми подальшого співробітництва.