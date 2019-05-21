Українцям стало складніше отримати кредит: деталі нововведень НБУ

Українцям стане складніше отримати кредитні кошти. Про це передає прес-служба Нацбанку України.

У НБУ вирішили ввести більш жорстку кредитну політику. Співробітники фінансових установ будуть більш ретельно контролювати можливість ризиків за допомогою використання даних з Кредитного реєстру.

«НБУ запроваджує порядок обліку банками інформації за Кредитним реєстром НБУ при розрахунку розміру кредитного ризику», — пояснили в Нацбанку.

Зокрема, якщо в реєстрі міститься інформація про дефолт фіз – або юрособи в банківській установі, то їх можуть класифікувати за найгіршим класом.

У відомстві вважають, що завдяки загального реєстру та списком зобов’язань клієнта в інших банках фінансові установи зможуть більш якісно оцінити свої ризики.

Для клієнтів банківське кредитування стане більш недоступним, так як вони частіше будуть отримувати відмови, якщо у громадянина вже є кредити в іншому банку.

Такі зміни вступаю в силу з вівторка, 21 травня.