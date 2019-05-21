Голосування про повторний референдум щодо Brexit погодилась провести Мей

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила журналістам 21 травня, що згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit.

Як оголосила Мей у вівторок, її уряд готовий піти на певні поступки для досягнення згоди щодо плану виходу Великобританії з Європейського союзу, одна з них – голосування щодо проведення другого референдуму.

Прем’єр наголосила, що вона проти повторного референдуму. Окрім того, цей пункт буде включено в постанову щодо угоди з ЄС і схвалити його можна буде лише разом з самою угодою, підкреслила Мей.

21 травня прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про нові пропозиції до угоди про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, які вона обговорила з урядом. Мей додала до свого плану компромісні з Лейбористською партією пункти, які стосуються тимчасових митних відносин з ЄС, прав працівників та захисту навколишнього середовища.

Чергове голосування має відбутися на початку червня.

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Великобританія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей.

10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Мей погодилася з умовами ЄС щодо терміну відстрочки і це дасть «додаткові 6 місяців для Великобританії, щоб знайти найкраще з можливих рішень».

Джерело: Радіо Свобода

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