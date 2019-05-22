Дипломат: якщо вести діалог з Москвою під веб-камери – світу ми не побачимо до кінця першої і, очевидно, останньої каденції Зеленського

Високим професіоналізмом по частині обману – саме так дипломат, блогер Олег Волошин називає ініціативу глави адміністрації Зеленського Андрія Богдана про винесення питання про досягнення мирних домовленостях з Росією на референдум.

За словами Волошина, пропозицію Андрія Богдана викликає безліч питань, головне з яких – це те, що у нас відсутній закон про референдум і Богдан, як висококласний юрист повинен це знати, не кажучи вже про те, що такі питання, як мирні домовленості з РФ, на референдуми в принципі не виносять – максимум результат переговорів.

Дипломат додає, якщо вести діалог з Москвою під веб-камери і через винесення кожного пункту переговорної позиції на плебісцит – світу ми не побачимо до кінця першої і, очевидно, останньої каденції Володимира Зеленського. Можливо, на це і робиться розрахунок, щоб заговорити питання, а до реальних кроків так і не приступити, пославшись потім на нерішучість народу.