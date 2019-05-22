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Порошенко провів зустріч з лідерами організацій діаспори Гродом і Футеем

22.05.2019

П’ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч з керівником Світового конгресу українців Павлом Гродом і президентом Конгресового комітету Америки Андрієм Футеем.

У повідомленні зазначається: «Без єдності українців зі всього світу було б набагато важче сформувати потужну міжнародну підтримку України у найскладніші для неї часи. Вдячний українській діаспорі за таку колосальну підтримку протягом останніх п’яти років.

Дуже приємно сьогодні зустрітися з президентом Світового конгресу український Павлом Гродом і президентом Українського конгресового комітету Америки Андрієм Футеем.

Лідери української діаспори запевнили, що будуть пильно спостерігати за процесами в Україні і висловили надію, що наша держава буде і далі рухатися курсом європейської та євроатлантичної інтеграції».

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