Які продукти можуть додати «проміле» при перевірці алкотестером

Водія можуть визнати нетверезим і оштрафувати, навіть якщо він кілька діб в рот не брав ні краплі алкоголю.

Справа може бути в продуктах, напоях, або в медичних препаратах, які можуть дати «проміле» при перевірці алкотестером.

Всім відомо, що існують ліки. Звичайно, їх вплив на організм невелика, але, наприклад, вживання «Корвалолу» забезпечить 0,1 проміле. Якщо людина регулярно вживає такий препарат у великій кількості, то проміле може бути більше.

Але навіть здоровий водій, який не вживає спиртовмісні ліки, може опинитися під підозрою в тому, що він керує авто у нетверезому вигляді. Наприклад, перестиглий банан або йогурт самі по собі забезпечать вам 0,2 проміле!