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Богдан заявив, що здає свою адвокатську ліцензію, так як заступає на посаду глави АП

22.05.2019

Новоназначенны керівник Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан, який до цього був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, зробив заяву, що припиняє свою діяльність як юрист.

Таку заяву Андрій Богдан зробив в ході свого інтерв’ю «112-Україна».

Він зазначив, що є професійним адвокат і багато хто може підтвердити, що він був адвокатом дуже багатьох політиків у всіх таборах.

«І насправді я є адвокатом певного бізнес крила, визначеного олігарха, проте з моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію», — заявив Андрій Богдан.

Він зазначив, що такі дії «прописані міжнародною практикою».

«У США, де є адвокатом Джуліані (Рудольф Джуліані — адвокат президента США Дональда Трампа — ред), він є лише адвокатом певної персоналії, він не є офіційним представником, він не уповноважений робити заяви по Україні», — сказав глава АП.

Андрій Богдан уточнив, що і він я не може від імені України робити заяви стосовно міжнародної політики, але з моменту мого вступу на посаду, він припиняє свою діяльність як адвокат.

«Це офіційно публікується в Реєстрі адвокатів», — додав він.

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