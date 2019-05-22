Клімкін: У мене склалося враження, що Зеленський щиро хоче змін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, як пройшла його зустріч з гарантом української Конституції Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що розмовляв з президентом досить довго. Зустріч тривала близько двох годин. Павло Клімкін заявив, що повністю задоволений її результатами.

«У мене склалося враження, що Зеленський щиро хоче змін. Особливий акцент у нього буде на ідеях прямої демократії. Деякі з них я двома руками підтримую, про інших потрібно, щонайменше, думати — тому що в країні війна», — каже міністр закордонних справ.

До того ж, Павло Клімкін розповів, що збирається робити надалі. Він акцентував увагу на тому, що незабаром піде у відставку. «Таке моє бачення політичної культури. Незалежно від результатів виборів, попередня реальність завершена, а в іншій реальності повинні бути інші люди», — аргументує Павло Клімкін.