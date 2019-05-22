Богдан про «червоних лініях» в переговорах по Донбасу: Ми повинні шукати компроміс, але територіями не торгуємо

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив про необхідність шукати компроміси в питанні переговорів з Донбасу.

Про це він сказав в ефірі «112 Україна», відповідаючи на запитання депутата Андрія Іллєнка, є «червоні лінії», які неможливо порушити.

Богдан заявив, що компроміси шукати необхідно, але територіями і людьми держава торгувати не буде.

«Є дуже хороше правило, яке існує в дипломатії, — не фіксувати свої червоні лінії до того, як йдеш на переговори. Я б рекомендував шановним представникам партії «Свобода», тим більше народним депутатам навчитися цієї дуже хорошою практикою, ця практика – вона вироблена досвідом століть, а не миттєвим бажанням отримати рейтинг. Ми змушені шукати компроміс. Єдине – Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми», — сказав Андрій Богдан.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Андрій Богдан став главою Адміністрації президента України.