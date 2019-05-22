Віталій Бронштейн: Зеленський погнав шпану з насиджених місць

Ви бачили людей, яким довелося бути присутнім на власних похоронах — скорботні рила депутатів на інавгурації нового Президента?

І пісну мордочку прем’єра, який обіцяв всім показати, як треба працювати, а сьогодні почула, що головна проблема країни – це він та його уряд. І рада сісти за стіл і написати заяву за власним бажанням.

Не знаю, як вас, а мене вразили сльози на очах генпрокурора та голови СБУ, опинилися в одній з ним кампанії. І сумні обличчя колишніх президентів, порівняли себе з нинішнім лідером країни.

Їх можна зрозуміти. Таке відбулося вперше. До влади прийшов не такий, як всі попередні на владному Олімпі України. У нього чисте обличчя заможної людини, який розбагатів не через приватизацію загальнонародної власності, як його попередник, а своєю працею.

А як він йшов по килимовій доріжці, потискуючи руки своїм прихильникам! Його стрибок, щоб поцілувати в чоло височенного Кошового!

Не гармоніст-балалаєчник — хрещений батько української олігархії, нахабною, цинічною і ненаситною. За чутками, причетний до обезглавленному Гонгадзе.

Не нероба-пасічник, з руками, які не крали (хоча спочилий у бозі банку «Україна» таїть страшні таємниці!). Він же — перший майданщик, президентство якого закінчилося в день набуття булави, а далі пішла ситна, весела і національно-свідомих житуха з пільгами, привілеями і випещеної укро-американкою.

Не тричі судимий двічі зек, з промовистою погонялом «Хам», втік далеко і надовго.

Не головний вигодонабувач Майдану-2, помешавшийся на «Армії. Мове. Вірі».

Не такий!

Відьма Фаріон називала його блазнем. Юлька-журналістка, з результатом 0.01% на виборах, зневажливо відгукувалася:

— Так що він вміє? Вивчив напам’ять ять пару речень і все повторює їх, як попка!

Платні порохоботы лякали нас президентом-наркоманом. На нього вішали всіх собак, яких тільки могли придумати. Але до чистого бруд не липне.

Отже, у перший же день президентства клоун, наркоша, актеришка і блазень показав, чого він насправді вартий. Погнав шпану з насиджених місць.

Побажаємо Зеленському успіхів. Йому буде легше, ніж попереднім кэрманычам, бо, ще не отримавши булаву, він вже зробив головне: зніс до чортів собачим кумівський режим шахраїв і пройдисвітів, возмечтавших приватизувати цілу країну, відправивши людей похилого віку на той світ, а молодь – закордон на будь-які роботи.

Залишилося мале: щоб не крав сам і не давав красти іншим. Відновив поняття «справедливість». Щоб називав речі своїми іменами. Не запобігав перед націоналістичній шпаною, всякими «активістами» на довірі, з разовою оплатою за окремими дорученнями. Якщо він пішов до своїх батьків, простих і порядних людей, можна сподіватися.