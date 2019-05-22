Садовий зізнався, що готовий об’єднатися з Вакарчуком

Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий готовий об’єднатися з політичною партією «Голос» лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

Про це він заявив в ефірі телеканалу НАШ.Максі-ТВ, у програмі «Час з Мартиросяном».

«З Вакарчуком готовий об’єднатися — прим. ред.)», — впевнено сказав Садовий.

За його словами, Україні потрібні люди, які «розуміють».

«Це моя суб’єктивна позиція. На моє переконання, сьогодні потрібен драйв, потрібні люди, які розуміють це час .. Сьогодні космічні швидкості. Тому я готовий на об’єднання з тими, хто буде давати країні прогрес рухатися вперед», — зазначив політик.