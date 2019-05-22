Андрій Піонтковський: У Москви з’явилася блискуча можливість по Україні

Кажучи про обмін всіх на всіх, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, не сказав нічого нового.

Він сказав, що Мінські угоди передбачають обмін всіх затриманих на всіх і добре б з цього почати. По-моєму, на кожній зустрічі в Мінську представники України, Росії і цих територій про це голосно говорять. Правда, самого обміну ніколи не здійснювалося і перш за все, з вини російської сторони.

В цілому, заява Лаврова – досить показовий. Явно, що в Москві в останні дні йшла гостра боротьба між двома групами, які я б назвав прагматиками і несамовитий. Вона тривала на всіх ток-шоу вже після інавгурації Володимира Зеленського. Скажені на перших каналах в прайм-тайм кричали про те, що Україну треба знищити як антиросійську державу і це єдине можливе радикальне рішення. Мільйони людей там невиправні і т. д.

Прагматики в Кремлі зрозуміли, що результат виборів і позиція самого Зеленського, про яку можна говорити умовно, і її озвучують різні люди, дуже суперечливі. В цілому, голосування на виборах в Україні свідчить про втому населення від конфронтації і готовності на якісь компроміси з Москвою. По суті, на часткову капітуляцію. Прагматики дуже правильно прорахували, що зараз дуже зручний момент отримати досить багато від України і особливо від Заходу. Основне їх завдання – зняти санкції. І коли цей процес почнеться – прихильникам санкцій на Заході дуже важко буде продовжувати захищати свою позицію.

Крім того, Москва провела ще одну велику операцію в США – Трампу вселили, що у всіх його проблемах у справі «рашагейт» винна Україна і позиція щодо повинна бути більш жорсткою. Це вже відбилося в зовсім образливо-низькому рівні делегації США на інавгурацію Зеленського. Тепер Трамп прокинувся і активізував пропутінську діяльність. Все це створює сприятливі можливості для Москви нав’язати Києву і новим властям їх інтерпретацію Мінських угод.

Ця задача у них була поставлена з самого початку: заштовхнути т. н. «республіки ЛДНР» як ракову пухлину в політичне тіло України, а всіх цих не дострелянных російськими спецслужбами бандитів, поставити шанованими українськими політичними діячами, які блокують будь-яке небажане політичний рух України.

Судячи з сьогоднішніми заявами Лаврова, прагматики перемогли.

Я, як громадянин країни-агресора, намагаюся не давати якісь характеристики українським політичним діячам, але не можу втриматися і розділити думки з приводу абсолютно протилежних текстів Зеленського. Пам’ятаєте його дебати з Порошенком, коли він дуже емоційно і напористо повторив тези російської пропаганди, звинувативши Порошенко, що він свідомо послав українських моряків на смерть для вирішення якихось своїх політичних цілей. По-моєму, це заява, нехай навіть зроблено в передвиборній боротьбі, було явно відвертою зрадою українських інтересів і зовнішньополітичних позицій. Як раз в цей час арешт українських моряків, акт порушення вільного судноплавства, викликало досить бурхливу реакцію на Заході. Досі обговорюється формально другий пакет санкцій, пов’язаний з порушенням Росії в Керченській протоці. Але які можуть бути санкції, якщо сам президент Зеленський трактує цей інцидент, як московська пропаганда? Трамп теж тоді сказав, що не буде зустрічатися з Путіним, поки не будуть повернуті українські моряки, а ось зараз вже обговорює можливість такої зустрічі.

Ну неможливо ж від пропутінського Трампа очікувати, щоб він був більш проукраїнським, ніж самі українці і тим більше, новообраний президент.

Показово, що у своїй інавгураційній промові Зеленський жодного разу не вжив слова «російська агресія», що досить дивно для новообраного президента країни, яка цієї агресії піддалася. Але вже на зустрічі з представниками іноземних держав він подякував за підтримку і закликав посилювати санкції проти кремлівського режиму.

Виникає маса питань в Україні, в Москві і в усьому світі – ху із містер Зеленський? Але тим не менш загальна тенденція готовності до здачі певних позицій – ясна.

По суті, вчора Лавров озвучив позицію, в якій дуже добре проглядається блискуча можливість вирішити свої цілі в Україні і добитися зняття санкцій. А це означало б фактично визнання Заходом України, як зони виняткового впливу Російської Федерації.

Під час передвиборної кампанії все стане значно ясніше.