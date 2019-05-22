Винищувачі США «зчепилися» в небі з бомбардувальниками РФ: з’явилися фото

Сили протиповітряної оборони США перехопили чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 в районі Аляски.

Про це повідомляє Північноамериканська командування повітряно-космічної оборони в Twitter. Уточнюється, що в операції брали участь американські літаки F-22 Stealth.

Вони увійшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони, на відстані приблизно 200 миль (320 км) від західного узбережжя Аляски.

Відомо, що перехоплення були проведені двома окремими групами F-22, а система ранніх попереджень та управління E-3 забезпечила загальне спостереження за ситуацією.

Міністерство оборони РФ підтвердило інцидент, заявивши, що бомбардувальники Ту-95 здійснили плановий політ над нейтральними водами Чукотки, Берингова і Охотського морів, а також уздовж західного узбережжя Аляски і північного узбережжя Алеутських островів.

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 21 травня 2019 р.