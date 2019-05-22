Плакати ніхто не буде за Гройсману, якщо він піде у відставку, — Богдан

Богдан зазначив, що, можливо, рішення про відставку буде одним із найбільш правильних рішень прем’єр-міністра

«…не проблема, хай іде, буде виконувати обов’язки перший віце-прем’єр, будуть виконуючі обов’язки міністрів на місцях, в історії України це було багато разів, ніякого колапсу не відбудеться, і, можливо, це буде одне з найбільш правильних рішень пана прем’єр-міністра», — заявив Богдан.

На його думку, у старих чиновників є бажання максимально скинути можливі проблеми на президента Володимира Зеленського в перші дні його роботи.

«Однак хочу засмутити пана прем’єр-міністра, ніхто плакати не буде, якщо він все-таки зробить таке подання, кінець історії України не відбудеться», — сказав Богдан.

Він зазначив, що в Україні, як і в будь-якій державі існує принцип нескінченності влади.

Влада, той чи інший орган працює, поки не буде призначений новий склад, додав чиновник.