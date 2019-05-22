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Глава АП заявив про необхідність пошуку представника України, який буде займатися звільненням військовополонених

22.05.2019

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив про необхідність пошуку представника України, який буде займатися питанням звільнення політв’язнів.

Про це він заявив в ефірі «112 Україна».

При цьому Богдан зазначив, що буде очікувати від нового представника більш ефективної роботи, ніж у попередників.

«Ми будемо шукати такого представника, про його характеристики я вже розповідав. Я маю надію, що він буде більш ефективним, ніж ті представники, які були до сьогоднішнього дня, маю велику надію», — сказав Андрій Богдан.

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