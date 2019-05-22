«Не з нашої волі». У Зеленського пояснили участь Коболєва в переговорах з міністром енергетики США

Керівник адміністрації президента України Андрій Богдан повідомив, що голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв бере участь у зустрічах президента України Володимира Зеленського та членів його команди, які присвячені питанням енергетики, в якості представника структури, яка відповідає за ці питання.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112.Україна» у вівторок, відповідаючи на питання про те, в якому статусі бачать в команді Зеленського в майбутньому главу «Нафтогазу України» Коболєва.

«На сьогоднішній день не з нашої волі і не нами призначений пан Коболєв на посаду глави «Нафтогазу України». У нас зараз немає інструментів, щоб давати оцінку тієї чи іншої його діяльності. Але на переговорах з міністром енергетики (міністром енергетики США Ріком Перрі 20 травня – Прим. Ред.) повинен бути представник саме організації, яка відповідає за енергетику в Україні», — сказав він.