Клімкін: найближчим часом українська політика буде перезавантажена повністю

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в перспективі може прийти до рішення взяти участь у парламентських виборах.

Він зазначив, що з приходом до влади Володимира Зеленського політика в країні може повністю змінитися. Отже, цілком можна спробувати свої сили в парламенті. Однак Павло Клімкін не збирається йти у Верховну Раду у складі «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

Він акцентував увагу на тому, що ніколи не був членом вищезгаданої політичної сили і ставати ним не збирається. Що стосується бажання піти з посади, то Павло Клімкін вважає, що дане рішення ніяк не вплине на його участь у вирішенні важливих для країни питань. «Я готовий брати участь в обговореннях, в брейнстормингах і навіть, якщо це буде потрібно критично, у переговорах», — каже міністр закордонних справ України.