«Дембельський акорд керівництва УДО»

На сьогоднішній день громадяни України завдяки ЗМІ можуть спостерігати шалену роздачу на жаль поки що чинним Президентом генеральських звань, орденів, заслужених та інших преференцій своїм прехлебателям які допомагали грабувати країну і заштовхувати її ногами глибше у прірву.

Один плюс, що нова влада буде знати з кого питати в першу чергу. Але є інша сторона. Невидима поки для ЗМІ і звичайного обивателя. А саме швидке вирішення своїх проблем щурів які тікають з корабля. У кожному відомстві, міністерстві зараз судорожно намагаються шляхом стряпанья злочинних наказів і вирішення своїх нагальних проблем щоб хоча б ще отожрать маленький шматочок благ для себе коханих. Так в багатостраждальному без перебільшення Управління державної охорони України Гелетеєм Ст. Ст. і Дахнівським Ст. А. і їх прихлебателями і выкормышами активно проводиться як раз така діяльність.

Крім розграбованого військового полігону Узин, проданих службових квартир, махінаціях на преміях, закупівлі транспорту, зброї, палива і т. д. вони нарешті зрозуміли…що непоправно підірвали здоров’я! Так Дахнівський і начальник внутрішньої безпеки МАРЧУК Михайло в авральному порядку через госпіталь СБУ доварюють підроблюючи собі довідки про бойові пораненнях !!! і хворобах отримані нібито в зоні АТО. В цьому їм дуже активно по команді Дахновського допомагає поч. медслужби УГО підполковник ПРИЙМАК Дмитро за що йому було обіцяно звання полковника, представлення до звання заслужений лікар (подання вже було направлено в АПУ) та службова квартира трикімнатна. Він дурник і не знає напевно, що квартири Дахнівський з Гелетеєм вже все продали! Питання виникає звичайно риторичне! Де за два дні перебування в тоді ще у відносно спокійному Донецьку в квітні 2014 року вони їх могли отримати? Ну так це в їх розумінні нащадки не дізнаються, а папір стерпить.

Марчук це окремий персонаж. Він у зоні АТО і не був. Він як раз в цей момент змінював свою особисту справу в управлінні МВС у Донецькій області на крадені їм рушниці і пістолети щоб швидше влаштуватися на роботу під крило до Дахновскому в Київ. Ви запитаєте, а зброю звідки? Відповімо. Справа в тому, що Марчук перед переведенням в УДО працював у дозвільній системі УВС Донецької обл. Ну і як у будь-якого корумпованого разрешителя у нього за роки такої роботи накопичилося багато такого добра і зберігалася в гаражі. (Там господар помер, там у браконьєра вилучили, там у недбайливого мисливця та інші випадки незаконного зберігання…) Так навіщо це все державі віддавати? І самому згодиться. Ось і стала в нагоді.

Коли в травні 2014года постало питання забрати з «ДНР» його особиста справа, відбувся обмін зброї (яке пішло на озброєння «батальйону Схід ДНР») на особисте справа. Швидко та приємно. Марчук Міша весь в тата. Папашка то у нього «теж героїчний». Всього навсього помічник Юри Єнакіївського з економічних питань. А так нічого, хороший папашка.

Ви запитаєте, а як же борець зі злочинністю Дахнівський і син злочинного авторитету? Все просто. Дахновський нестерпно любить гроші. А принципи…вони гарні у кого вони є. Тому Дахнівський взяв під крило Марчука ще за часів своєї служби в керівництві УБОЗ Донецької області. Він тоді вже зрозумів весь величезний талант юного дарування Марчука. Тому і допоміг йому влаштуватися на службу до УДО в Київ. Дав службову квартиру, два дострокові звання, державні нагороди, грамоти ВРУ, КМУ, всі існуючі знаки УДО, МО і МВС… Авось папашка Марчуковский оцінить! і при випадку допоможе грошима і протеже. І призначив його начальником внутрішньої безпеки !!! (контррозвідкою) . А обізнана людина знає, що як раз СБ МАЄ викорінювати скверну та гниль в будь-якому силовому відомстві! Ось вони її і викорінювали.

Тому я думаю всім все зрозуміло чому зараз жодної інформації ні про Дахновском ні про інших прихлебателях Гелетея-Дахновського нові керівники нічого не знайдуть.Все шито-крито! Всі вступники папери та інформація знищувалися, а щодо неугодних робилися провокації і підстави, і таким чином їх прибирали зі служби.Розумно, чи не правда. Так і в АТО Марчук не був. Так на дозвіллі в Слов’яногорську в колі сім’ї попив горілки три дні, до якої він дуже охочий, а свого шефа Дахновського попросив оформити цю поїздку до батьків як відрядження в АТО, так як містечко знаходиться в цій зоні. Та й інвалідність цим мерзотникам потрібна для одного, як не банально! Розуміють, що за всю гидоту і бруд яку вони накоїли відповідати прийдеться.

Для цього і оформляють собі липу «бойові рани» і «інвалідів війни».Остання «спецоперація» Вови Дахновського і Михайла Марчука відбулася 19 квітня, під час дебатів на Олімпійському, в той момент коли Порошенко почав переходити з трибуни на трибуну Зеленського, в приміщенні музею Динамо Київ, начальник СБ УДО Марчук Михайло Михайлович вкрав клубну футболку підписану легендами Динамо Київ (деякі думають, що маневр із зміною трибуни і був задуманий, щоб відвернути увагу служби охорони стадіону, і дати можливість Марчуку вкрасти футболку)).

Коли після заходу був встановлений факт крадіжки футболки, служба охорони переглянула записи відеокамер, на яких побачили топ чиновника УГО крадія футболку.

Адміністрація музею зв’язалася з Гелетеєм і попросила повернути футболку клубу, яка є надбанням музею.

Гелетей відповів відмовою, сказавши, що його співробітники не злодії.

На що адміністрація музею Динамо Київ підготувала заяву до Печерського РВ ГУНП р. Києва, і одночасно надала Гелетею запису з відеокамер, на якому чітко видно як Марчук краде клубну футболку.

Далі відпиратися не було сенсу і керівництво УДО була змушена повернути футболку, сказавши при цьому, що це була спланована акція, спрямована на перевірку пильності служби охорони стадіону.

Насправді ж, Марчук приніс цю футболку першому заступнику УГО Дахновскому і сказав: «шеф, це для Ваших дітей))» ( в службі стало «доброю традицією» з кожного матчу де знаходяться охоронювані особи, для двох синів Дахновського приносять м’яч або який-небудь інший сувенір)

На сьогодні Гелетей просить адміністрацію музею Динамо Київ знищити відео з записом крадіжки клубної футболки його підлеглим.