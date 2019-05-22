Путін обговорив з Меркель і Макроном «провальну політику» Порошенко на Донбасі

Глава РФ Володимир Путін обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном «провальну політику» екс-президента України Петра Порошенка на Донбасі.

У повідомленні наголошується, що Путін під час телефонної розмови обговорив з Меркель і Макроном «провальну політику» Порошенко, а також зміну влади в Україні.

Крім того, в Кремлі розповіли, що лідери країн висловили спільну думку щодо безальтернативності Мінських угод чотирирічної давності для мирного врегулювання інциденту на Донбасі.