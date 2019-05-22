Суд Грузії залишив у силі вирок Саакашвілі

Верховний суд Грузії залишив в силі вирок про перевищення Саакашвілі службових повноважень на посаді президента.

Верховний суд Грузії не задовольнив касаційну скаргу адвоката екс-президента Михайла Саакашвілі про скасування вироку Тбіліського міського суду, який визнав його винним у перевищенні службових повноважень на посаді президента, повідомляє Головна прокуратура країни.

За вироком суду першої інстанції Саакашвілі заочно в 2018 році був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за перевищення службових повноважень у справі про вбивство у 2006 році банківського службовця Сандро Гіргвліані.

Зокрема, Саакашвілі президентською владою незаконно помилував чотирьох колишніх співробітників поліції, розправилися з Гіргвліані. Засуджені поліцейські завдяки указу Саакашвілі про помилування провели в ув’язненні замість восьми-всього два роки.

Це не єдина справа, порушена Грузії проти екс-президента. У червні того ж року Саакашвілі був заочно засуджений до шести років позбавлення волі у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.



Нагадаємо, в січні минулого року в Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років тюремного ув’язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Всього проти колишнього президента розслідують чотири кримінальні справи.