Держдеп запідозрив Асада в нових химатаках

У США вважають, що Башар Асад і його війська несуть відповідальність за передбачувану химатаку в Ідлібі. Російські військові стверджують, що мова йде про провокації.

За версією Сполучених Штатів, офіційний Дамаск може бути причетний до хімічної атаки на північному заході Сирії, яка відбулася 19 травня в неділю. Про це заявила офіційний представник відомства, передає Reueters.

«На жаль, ми як і раніше бачимо ознаки того, що режим Асада може відновити використання хімічної зброї, це відноситься і до можливої атаки з хлором на північному заході Сирії вранці 19 травня… Ми все ще збираємо інформацію про цей інцидент, але ми повторюємо наше попередження: якщо режим Асада використовує хімічну зброю, Сполучені Штати і їхні союзники швидко відреагують належним чином», — заявила вона.

У Держдепі вважаю хімічну атаку частиною наступу сил Асада, яке порушує угоду про припинення вогню в Ідлібі. «Сполучені Штати повторюють своє попередження, вперше висловлене президентом Трампом у вересні 2018 року, про те, що напад на зону деескалації в Ідлібі буде безрозсудним загостренням ситуації, яка загрожує дестабілізувати весь регіон», — підкреслила представник відомства.

Раніше керівник російського Центру по примиренню ворогуючих сторін в Сирії генерал-майор Віктор Купчишин звинуватив терористичне угрупування «Хайат Тахрір Аш-Шам» (колишня «Джабхат Ан-Нусра») у фабрикації матеріалів про застосування хімзброї.

«За інформацією захоплених сирійськими збройними силами бойовиків, у складі угруповання «Хайат Тахрір Аш-Шам» для цих цілей створена окрема структура, яка отримала назву «хімічне крило» («фаръ кимави»). Очолює цей підрозділ Абу Басыр Аль-Британни, виходець із пов’язаної з «Аль-Каїдою» терористичного угруповання «Хуррас Ад-Дін». В дану структуру увійшли бойовики, які прибули в Сирійську Арабську Республіку з європейських держав і громадян колишніх республік СРСР», — йдеться в матеріалах Центру.