У Києві пройде урочисте відкриття мурала із зображенням Петлюри

Мурал, присвячений Симону Петлюрі, з’явився на будинку за адресою вулиці Зої Космодем’янської, 14/18 в Солом’янському районі Києва.

Про це йдеться на сторінці компанії Kailas-V в Facebook, яка працювала над проектом.

У Києві з’явився мурал, присвячений 140-ій річниці з дня народження видатного політичного діяча, військового, голови Директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри.

«На виконання проекту пішло понад 370 аерозолів. Площа 150 кв. м. Робота виконана за 5 днів. Автор муралей Андрій Пальваль, Творча група «Кайлас-В». Дизайн проект — Роман Порталу. Автор портрета Орлен Артур», — розповідають у компанії.

Мурал урочисто відкриють у середу, 22 травня.