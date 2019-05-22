Пушилин і Пасічник готують Зеленському екстрену заяву

Ватажки луганських і донецьких терористів Пасічник і Пушилин відповідно готують екстрену заяву, яка буде адресована новообраному українському лідеру Володимиру Зеленському.

Як відомо, під час вчорашньої інавгурації президента України Володимира Зеленського, новообраний лідер заявив, що готовий піти на все заради того, щоб на Донбасі був встановлений мир. У зв’язку з цим головні терористи «ЛДНР» вже найближчим часом хочуть озвучити свою заяву про новому гаранта Конституції Володимирі Зеленском, про що заявив у своєму телеграм-каналі екс-спікер так званого «Міністерства закордонних справ самопроголошеної, не визнаною світовим співтовариством «Донецької народної республіки» Костянтин Долгов.

В даний час поки невідомо, про що саме піде мова в заяві. Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що одіозний депутат нелегітимної Державної думи Російської Федерації, відомий своїми скандальними витівками, Володимир Жириновський, заявив, що глава Кремля повинен створити всередині «ЛДНР» український уряд, на чолі якого стоятиме колишній прем’єр-міністр України часів побіжного Віктора Януковича Микола Азаров.