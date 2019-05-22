Сутки на Донбассе: трое раненых украинских бойцов

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

“21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения”, – говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Водяное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Павлополь – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле села Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи н.п. Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.