Тіна Кароль показала справжню пристрасть

Тіна Кароль порадувала шанувальників новим чуттєвим фото, просто милуйтеся

Популярна українська співачка Тіна Кароль часто ділиться з шанувальниками в соціальній мережі Instagram новими фотографіями і подробицями творчого життя. Також в мережі є кілька фан-сторінок артистки, на яких частенько з’являються її фото. Цього разу співачка показала кадр, на якому позує в чуттєвому і пристрасному образі.

Для спекотної фотосесії Тіна Кароль одягла яскраве червоне плаття, яке оголило стрункі ніжки. Волосся співачка розпущене і злегка розпатлане, трохи закриваючи обличчя з яскравим макіяжем. А позує Тіна в цікавій позі на яскраво-червоному тканинному тлі.

Артистка не підписала свою фотографію, залишила лише кілька іменних хэштегов і зазначила сторінку фотографа. Шанувальники не залишилися байдужі і засипають компліментами нову фотографію Тіни Кароль, а також її спокусливий, чуттєвий образ. Фанати просто-таки в захваті від фотографій співачки та її чуттєвості та ніжності, без натяку на вульгарність.