Марго Роббі стрибнула в Каннах в море

У вівторок увечері, 21 травня, на Канському кінофестивалі відбулася одна з найочікуваніших прем’єр — 56-річний Квентін Тарантіно представив свій новий фільм «Одного разу в Голлівуді» (Once Upon a Time in Hollywood). 28-річна Марго Роббі, яка знялася в картині, стояла на червоній доріжці поряд з 55-річним Бредом Піттом і 44-річним Леонардо Дікапріо. Але перш ніж вийти до натовпу гостей і фотографів актриса потрапила в кадр папараці за кілька годин до гала-вечора.

Вдень Марго насолодилася гарною погодою на березі моря. Одягнувши білий купальник, вона піднялася сходами на висоту однієї з прибережних скель і стрибнула у воду. Варто відзначити відмінну фізичну форму кінозірки і техніку стрибка.

Втім, фото і відео актриси в Instagram свідчать про те, що на воді вона нерідко віддає перевагу активний відпочинок, а чоловік Тому Экерли підтримує її в цьому.

Відео з Instagram Марго Роббі

