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Глава АП Богдан: запит суспільства і наші пріоритети — економіка і світ

22.05.2019

Глава адміністрації президента України Андрій Богдан зазначає, що пріоритетами команди президента Володимира Зеленського будуть розвиток економіки і досягнення миру.

«Ми всі зрозуміли, що запит суспільства – це не мова, віра, армія. Запит суспільства – це економіка і світ. Тому, йдучи під цими гаслами, ми, звичайно, будемо досягати пріоритетів розвитку України, її економіки», — сказав він в ефірі телеканалу «112.Україна» у вівторок ввечері.

Богдан вважає, що якщо завершиться конфлікт на Донбасі і буде досягнуто мирне врегулювання, то, наприклад, значення України як транзитної держави повинно зрости в рази.

«Але економіка – це наслідок все-таки припинення війни і встановлення мирної ситуації, тому ці пріоритети для нас зараз надзвичайно важливі», – зазначив він.

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