Коломойський програв Нацбанку суди на 2,6 мільярда

НБУ і ПриватБанк виграли у пов’язаних з Коломойським компаній суди, за допомогою яких олігарх хотів зняти з себе зобов’язання за кредитами рефінансування. Про це НВ Бізнес повідомляє, посилаючись на юристів НБУ.

Нацбанк України (НБУ) і ПриватБанк виграли судову справу за позовом Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на суми 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, з рефінансування, яке НБУ видав ПриватБанку.

«14 травня 2019 року Велика Палата Верховного Суду поставила крапку в справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками Приватбанку, за кредитами рефінансування в НБУ та Приватбанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку для погашення заборгованості по рефінансуванню та зобов’язання Приватбанку погасити заборгованість перед НБУ ».

Метою зазначених позовів, (видання зазначає, що загалом таких було подано близько 30), є звільнення від відповідальності не тільки юридичних осіб, пов’язаних з колишніми власниками банку, які передали належне їм майно у заставу Нацбанку, але і фінансового поручителя — Ігоря Коломойського . Ці справи розглядалися судами всіх інстанцій, починаючи з 2017 року.

«Зауважимо, що Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли всі подібні позови і тільки після того, як Касаційний суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію в підтримку НБУ та Приватбанку і скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на сторону регулятора», — підкреслили юристи НБУ.

Майнові поручителі спробували оскаржити відповідні рішення, і звернулися до Великій Палаті Верховного Суду. «Однак і Велика Палата підтримала НБУ і Приватбанк, відмовивши у задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками банку. Враховуючи положення господарського процесуального законодавства, правові позиції Верховного Суду є обов’язковими для судів усіх інстанцій в подібних суперечках », — додали юристи.

НВ Бізнес нагадує, що Господарський суд Києва переніс розгляд справи про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування, за яких НБУ видав ПриватБанку 9,2 млрд грн і особистих поручительств за ним Ігоря Коломойського, на 30 травня.

Раніше Печерський суд Києва рішенням від 20 квітня розірвав договори особистого поручительства Коломойського з рефінансування, отриманими до націоналізації Приватбанку. НБУ на підставі особистої поруки Коломойського подав позов до Женевський суд, вимагаючи повернути борги.

18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшого на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116, 8 млрд грн, а в червні 2017 року уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора — EY. ПриватБанк є найбільшим банком України з часткою ринку більше 35%.

Зараз у судах перебуває близько 240 справ, пов’язаних з націоналізацією Приватбанку і боргами його колишніх власників за кредитами рефінансування.