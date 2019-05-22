В Україні створено незвичайний бойовий робот: що відомо про «Ласки»

Фахівці вітчизняної оборонки створили нового колісного бойового робота для вогневої підтримки підрозділів в бою, а також для транспортування боєприпасів і поранених.

Новинка під назвою «Ласка» була представлена на виставці, організованій «Лігою оборонних підприємств України».

«Ласка» являє собою невеликий броньований автомобіль, побудований на рами квадроцикла. Офіційна назва машини — «Безпілотна роботизована платформа «Ласка 2.0».

«Це багатофункціональна платформа — вона може бути як бойової, так і транспортної, виконувати функції розвідки, захисту периметра, перевозити боєприпаси і поранених», — пояснив керівник департаменту з безпілотним технологій Сергій Румянцев.

Перевозити що-небудь «Ласки» дозволяє конструкція корпусу — «дах» в апарата абсолютно плоска, а бойові функції виконуються за допомогою 7,62-мм кулемета ПКМ. Творці позиціонують свій пристрій, як засіб вогневої підтримки на рівні взвод-рота-батальйон.

За словами Сергія Румянцева, «Ласка» переміщається з допомогою звичайного двигуна внутрішнього згоряння, однак електронне обладнання, засоби зв’язку, радари і відеокамери, завдяки яким робот може «бачити» навколишнє оточення, а також дистанційно управлятися оператором, що живляться від акумуляторів.

Перевозити що-небудь роботу дозволяє абсолютно плоска «дах»

Дистанційне управління роботом здійснюється за допомогою WiFi на відстані до 2 км Виконувати свої завдання в автономному режимі машинка може протягом доби.

Зазначається, що «Ласка» вже проходила випробування на танковому полігоні. До кінця року плануються наступні випробування, після яких розробники розраховують на зацікавленість з боку військових. Також запорізьке підприємство будує ще одного робота під назвою «Скорпіон». На відміну від «Ласки», «Скорпіон» буде на гусеничному ходу, а призначатися приблизно для таких же цілей, як і його колісний побратим. «Зараз «Скорпіон» знаходиться в процесі складання.

Очікуючи зацікавленості з боку військових, розробники «Пестощі» і «Скорпіона» більше розраховують на зовнішній ринок. Їх надихає приклад безпілотного миниБТР «Фантом», створеного підприємствами держконцерну «Укроборонпром», який, за деякими даними, викликав інтерес в арабських державах. Зараз «Фантом» існує вже в декількох модифікаціях, які передбачають установку навіть ракетного озброєння.

У приватних розмовах представники «Укроборонпрому» розповідали «Апострофу», що рекомендували фахівцям «Інфокома» зупинитися на транспортному варіанті «Ласки». Проблема полягає в тому, що наземним бойових безпілотних систем, на відміну від повітряних, поки не знайшлося постійного місця в бойових порядках більшості армій світу. Досвідчений солдат на полі бою все ще більш винахідливий і ефективний, ніж керований на відстані апарат.