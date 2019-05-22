Селена Гомес заявила, що збирається заміж за Білла Мюррея і поцілувалась з ним

Селена Гомес привселюдно поцілувалася з Біллом Мюрреєм і заявила, що виходить заміж.

Після появи Селени Гомес (Selena Gomez) на червоній доріжці Каннського кінофестивалю чутки про те, що вона зустрічається з Біллом Мюрреєм (Bill Murray), розсипалися по мережі золотим дощем. Вся справа в тому, що Сів прилетіла до Франції, щоб представити новий фільм Джима Джармуша (Jim Jarmusch) «Мертві не вмирають», в якому пара зіграла головну роль.

«До речі, ми з Біллом збираємося одружитися», – сказала Селену, даючи зрозуміти, що вона давно в курсі всіх чуток, що гуляють по соцмережам.

Звичайно, насправді модне плаття від Louis Vuitton, прикраси від Bvlgari і шикарний макіяж не були для Селени способом похизуватися перед 68-річним актором. Та й сама можливість такого роману здається вельми і вельми підозрілою.

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