Авіакомпанія British Airways закриває рейс з Києва в Лондон

Восени 2019 року авіакомпанія British Airways припинить польоти за своїм єдиним маршрутом з Києва до Лондона і в зворотному напрямку, які на даний момент виконуються з частотою шість разів на тиждень.

Згідно з даними системи бронювання авіаперевізника, останній рейс відбудеться 3 жовтня. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на Аvianews.

«Ми з жалем призупиняє рейси в Київ. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно жиснеспособным», — повідомили в прес-службі British Airways.

На даний момент авіакомпанія веде роботу з іншими авіаперевізниками, щоб перебронювати квитки пасажирам, які встигли зробити бронювання на скасовані рейси. British Airways була єдиним перевізником на лінії Київ-Лондон, який літав в аеропорт Хітроу. Обслуговує цей маршрут МАУ літає в Гатвік, Ryanair — Станстед, Wizz Air — Лутон.