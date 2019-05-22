Горілка і красуня: як «племінниця російського олігарха» повалила уряд Австрії

Один розмова під горілку і Red Bull на віллі на острові Ібіца – і багатообіцяюча політична кар’єра закінчена. Така історія Хайнца-Крістіан Штрахе, який ще кілька днів тому був віце-канцлером Австрії і лідером праворадикальної Австрійської партії свободи (АПС).

Його згубила шестигодинна бесіда з російськомовною жінкою, яка представилася як Олена Макарова, племінниця російського олігарха Ігоря Макарова.

У минулі вихідні два німецьких видання – газета Süddeutsche Zeitung і журнал Spiegel – опублікували фрагменти відеозапису тривалої бесіди двох австрійських політиків із загадковою «Оленою Макарової» та її довіреною особою. З австрійської сторони у розмові брали участь лідер Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе (скорочено ГК, під цими ініціалами він відомий в Австрії) і його друг, член керівництва АПС Йоханн Гуденус (для друзів – Йоші). Була присутня також дружина Гуденуса по імені Тайана.

Весільні фото подружжя Гуденусов з инстаграма Тайаны:

Бесіда, за даними німецьких журналістів, проходила на якійсь віллі на іспанському курортному острові Ібіца 24 липня 2017 року. В ході розмови його учасники, насамперед Штрахе, пили горілку і енергетичний напій Red Bull, а ГК, за своїм звичаєм, дуже багато курив.

Фрагменти відеозапису бесіди на Ібіці, оприлюднені німецькими виданнями:

Нагадаємо, справу було влітку 2017 року, за кілька місяців до парламентських виборів в Австрії, на яких у АПС були непогані шанси на успіх. (Нарешті вона посіла друге місце слідом за консервативною Народною партією «вундеркінда» австрійської політики Себастьяна Курця і увійшла в урядову коаліцію з консерваторами.) Весь розмова ХК із загадковою жінкою слід тлумачити в цьому політичному контексті.

Штрахе і Гуденус зробили своєї співрозмовниці ряд захоплюючих комерційних пропозицій. По-перше, їй запропонували купити великий пакет акцій Kronen Zeitung – найпопулярнішою австрійської газети, виступає з правоконсервативных позицій. Нова власниця повинна була за допомогою своєї газети допомогти правим радикалам показати найкращий результат на виборах. По-друге, Штрахе висловив готовність після приходу до влади надати компанії «Макарова» ряд вигідних держзамовлень – з числа тих, підрядником за якими в той момент виступала велика будівельна фірма Strabag, про власника якої Ганса-Петера Хассельштайнере ХК кілька разів в ході бесіди висловлюється досить різко. Нарешті, Штрахе обговорює з росіянкою можливості фінансування своєї партії з допомогою тіньової схеми – через дружню НКО. Це явне порушення австрійських законів, які дозволяють політичним партіям отримувати від зарубіжних фізичних і юридичних осіб фінансову підтримку, що не перевищує 2640 євро.

Найважливіший момент: «Макарова» і її компаньйон кілька разів за час розмови говорять, що гроші, якими нібито має «племінниця олігарха», не зовсім «чисті» з точки зору закону. Штрахе і Гуденуса це не бентежить, вони продовжують обговорювати з росіянкою фінансові проекти. Відеозапис і рясніє безліччю інших колоритних епізодів. Це і заяви Штрахе про те, що він був би радий бачити Австрію в союзі не з «занепадницьким» Заходом, а з Східною Європою (і, мабуть, Росією), де, за його словами, «люди ще залишаються нормальними». Це і «Йоші», який, перераховуючи вже наявних спонсорів Партії свободи, згадує збройову фірму Glock, імітуючи при цьому стрілянину з пістолета. Це і неабияк напідпитку ГК, шепоче на вухо колезі, що «Макарова» справила на нього враження (після оприлюднення відео Штрахе заявив, що вибачився за свій «п’яний трьоп» перед дружиною).

До кінця відеозапису, відзначають німецькі журналісти, ХК відчув, що пахне смаленим і їх заманили в пастку. Коли «племінниця олігарха» і супроводжував її чоловік ненадовго вийшли з кімнати, Штрахе, Гуденус і його дружина почали стривожено перешіптуватися. Лідер Партії свободи звернув увагу на те, що у їх співрозмовниці далеко не ідеальний педикюр і не зовсім чисті нігті, що, на думку ГК, не стикується з її високим соціальним статусом. Гуденус, втім, продовжував запевняти свого боса, що все в порядку.

Після відео: хроніка подій

Хайнц-Крістіан Штрахе після оприлюднення відео негайно подав у відставку з посади віце-канцлера і лідера Партії свободи. ХК, виступаючи на прес-конференції у Відні, назвав витік відеозапису «навмисним політичним вбивством» і намагався переконати журналістів не надавати великого значення його одкровень на Ібіці. За його словами, він лише намагався справити враження на привабливу жінку», а вся бесіда протікала «у відпускний атмосфері».

Новим лідером АПС став Норберт Хофер – міністр транспорту і колишній кандидат «вільних» на пост президента країни. Він вже заявив, що скандал з ГК не може перекреслити досягнень нинішнього уряду і міністрів, які представляють Партію свободи, – зокрема, в області обмеження нелегальної імміграції.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про вихід його Народної партії з коаліції з АПС. Він запропонував провести дострокові вибори, з чим погодився президент країни Олександр ван дер Беллен. Швидше за все, вибори відбудуться у вересні: в період літніх канікул в Австрії не прийнято проводити передвиборчі кампанії.

«Втома від росіян»

На думку співробітника Віденського університету, фахівця з європейським праворадикальних і націоналістичним силам Антона Шеховцова, скандал з колишнім лідером АПС може вплинути на політичну сцену Європи і ставлення деяких популістських партій з Кремлем:

– Ще належить перевірка цього відео на предмет того, чи порушив Штрахе австрійське законодавство. Там є момент, коли він говорить про спонсорську підтримку партії, яку вони отримують, але не декларують. Є й інші висловлювання на цій записи, які можуть ускладнити життя Штрахе. Але в будь-якому випадку як політик він закінчився.

На відео він веде себе як зрадник інтересів країни, а не як австрійський патріот.

– А пошук «Олени Макарової» австрійськими правоохоронними органами вже ведеться?

– Тут справа не в цій конкретній дівчині, а в тому, хто взагалі організував всю цю комбінацію. І тут версій поки дуже мало, тому що важко за що-небудь зачепитися. Сам Штрахе заявив, що він хотів би розслідування. Хоча не факт, що йому самому це принесе щось, крім неприємностей.

– Навряд чи випадково, що відео з’явилося лише за кілька днів до виборів у Європарламент. Воно може якось вплинути на результат Партії свободи на цих виборах?

– Я не думаю, що це кінець для АПС як партії, але частина прихильників вони втратять. Це ті люди з числа прихильників Партії свободи, яких обурила поведінка Штрахе – на відео він в принципі веде себе як зрадник інтересів країни, а не як австрійський патріот, в якості якого він так охоче виступав перед виборцями.

– Скандал поставив під удар канцлера Себастьяна Курця – або навпаки, він йому вигідний?

– Думаю, що та частина електорату АПС, на яку цей скандал вплинув, тепер в більшості своїй буде підтримувати консерваторів, очолюваних Курцем. У свій час багато розчаровані прихильники Австрійської народної партії пішли до Партії свободи, а тепер можливо їх повернення. Взагалі у партії Курця дуже хороші шанси на перемогу і на європейських виборах в Австрії, і на дострокових парламентських. Більшість виборців позитивно оцінює правління молодого канцлера. З ким Курц і його партія будуть блокуватися – інше питання. Він не хотів співпрацювати із соціал-демократами, але Партія свободи нині стала дуже «токсичної». Багато чого буде залежати після цього скандалу від того, чи зможе АПС переформатувати себе. Скажімо, нинішній міністр внутрішніх справ Герберт Кикль давно викликав невдоволення канцлера, і Курц після цієї історії зажадав його відставки, незважаючи на те, що Кикль в історії з відео ніяк не замішаний. Але це саме той чоловік, який викликає невдоволення союзників Австрії по ЄС – у тому числі відмова спецслужб Німеччини, Великобританії та Нідерландів співпрацювати з Австрією в повному обсязі.

– А російські представники тепер не стануть для європейських правих популістів, користуючись вашим висловом, «токсичними»? Побачать такі політики якихось чергових росіян, що йдуть на контакт, і пустятся навтьоки, пам’ятаючи про сумну долю пана Штрахе…

По-друге, Маттео Сальвини, нинішній міністр внутрішніх справ Італії і лідер правопопулістської партії «Ліга», хоче за підсумками виборів у Європарламент створити там блок таких політичних сил. Він має намір серед інших запросити туди і естонську партію EKRE, добре виступила на недавніх виборах в своїй країні, і Датську народну партію і партію «Фіни» (колишні «Справжні фіни»). Це все політичні сили, які не в захваті від Путіна. І цілком ймовірно, що заради збереження єдності цієї майбутньої групи російське питання буде винесено за дужки» Сальвини і його союзниками, щоб нікого не дратувати, – припускає Антон Шеховцов.